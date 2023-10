La Palestine appelle à l'aide, l'Algérie répond présente

Dans : Foot Mondial.

Par Hadrien Rivayrand

Le conflit entre Israel et la Palestine ne permet pas aux deux pays de pouvoir continuer à jouer sur leur sol en toute sécurité. L'Algérie va aider l'équipe de football palestinienne dans les prochaines semaines.

La Fédération algérienne de football a indiqué ces dernières heures dans un communiqué qu'elle accueillerait à présent les rencontres de la Palestine. Le communiqué précise également que l'Algérie prendra en charge tous les frais liés aux rencontres. Cela fait notamment suite à une demande de la fédération palestinienne pour continuer à pouvoir jouer, alors que les rencontres d'Israel seront elles suspendues. « Suite à la demande formulée par le Président de la Fédération palestinienne de football, M. Jibril Rajoub, la FAF a décidé d'accueillir en Algérie tous les matches officiels et non officiels rentrant dans le cadre de la préparation de la sélection palestinienne de football aux éliminatoires de la Coupe du monde 2026 et de la Coupe d'Asie des nations 2027 », peut-on notamment voir sur le site de la Fédération Algérienne.

L'Australie pour débuter en Algérie

A noter que le premier match de la Palestine en Algérie aura lieu le 21 novembre 2023 lors de la réception symbolique donc de l'Australie pour les qualifications au Mondial 2026. Pour le moment, la ville choisie pour accueillir cette rencontre n'a en revanche pas encore été révélée. Tout porte à croire que l'enceinte fera néanmoins le plein et que la ferveur sera au rendez-vous pour soutenir la Palestine.