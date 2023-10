Rayan Cherki, l’Algérie et la France en grand danger

Excellent avec l’Equipe de France Espoirs lors des derniers matchs sous la direction de Thierry Henry, Rayan Cherki fait l’objet de nombreuses sollicitations sur le choix de sa future sélection.

A l’instar d’Amine Gouiri, Rayan Cherki a fait ses classes avec l’Equipe de France Espoirs mais la question est de savoir quel sera le choix du meneur de jeu de l’Olympique Lyonnais au moment de trancher sa nationalité sportive lorsqu’il ne sera plus en âge de jouer avec les U21. L’attaquant du Stade Rennais a fait le choix de l’Algérie et Rayan Cherki pourrait en faire de même en raison de ses origines. Mais à en croire le journaliste Nicolo Schira, les Fennecs ne sont pas l’unique menace pour l’Equipe de France, qui espère bien sûr conserver Rayan Cherki au-delà de la catégorie Espoirs. A en croire le journaliste italien, la fédération italienne est également très attentive à la situation du joueur de l’OL car l’un des grands-pères de Rayan Cherki est de nationalité italienne. S’il le désire, Rayan Cherki aura donc la possibilité de représenter la Squadra Azzura.

#Juventus and #ACMilan scouts have monitored in the last games #OlympiqueLyonnais’ top talent Rayan #Cherki (born in 2003). His contract with #OL expires in 2025. Behind the Scenes: his grandfather is italian and so he could also be called for Italy National Team. #transfers