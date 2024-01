La France a toujours la meilleure arbitre du monde

Parfois décriée par certains supporters français, Stéphanie Frappart est reconnu à l'international. Preuve en est son titre de meilleure arbitre féminine en 2023, son cinquième de rang.

La France a longtemps cherché un arbitre de haut niveau pour exister dans les compétitions internationales. Elle l'a trouvé en la personne de Stéphanie Frappart. Première femme à arbitrer un match de Ligue 1 en 2019, elle s'est définitivement installée dans le paysage mondial. Elle a ainsi découvert la Ligue des champions masculine mais surtout la coupe du monde chez les hommes, étant une pionnière en 2022. De quoi confirmer que ses performances ont su convaincre les instances. Et, en ce début d'année 2024, elle a été élue meilleure arbitre féminine du monde en 2023 par l'IFFHS (la Fédération Internationale de l'Histoire du Football et des statistiques).

L'arbitre française (116 points) a nettement devancé ses rivales : l'Américaine Tori Penso (99 points) et la Britannique Cheryl Foster (54 points). Un sacre qui n'est pas anecdotique puisqu'il s'agit de son cinquième consécutif. Depuis 2019, elle a été à chaque fois désignée meilleure arbitre mondiale par l'IFFHS. Une performance historique, hommes et femmes confondus.

IFFHS WOMEN'S WORLD BEST REFEREE 2023



IFFHS AWARDS 2023 – FRAPPART POWER 5 !



For more information, visit the website:https://t.co/RrlIVhe2cA#iffhs_news #awards #history #statistics #world_cup #winners #players #national #international #top #best #iffhs pic.twitter.com/tc4ja8qp4I