La FIFA fait planer une énorme menace sur la Grèce

Le gouvernement grec a décidé lundi de suspendre le championnat national suite aux incidents du match entre le PAOK Salonique et l'AEK Athènes, le président du PAOK étant entré sur le terrain, arme à la ceinture, afin de s'en prendre à l'arbitre dont le seul tort était d'avoir refusé un but à son équipe. Mais la FIFA s'est également penchée sur ce dossier, lequel s'ajoute aux nombreux incidents déjà intervenus en Grèce depuis plusieurs saisons. Et ce mercredi, le ton est monté, car l'instance mondiale du football menace désormais ouvertement d'exclure la Grèce et donc de priver le pays de toutes les compétitions officielles.

« Le football grec est au bord du précipice et un Grexit qui paraissait lointain ne l'est plus », a prévenu Herbert Hübel, président du comité de surveillance de la FIFA en charge de la Grèce, lequel s'est entretenu avec le ministre des Sports Yiorgos Vassiliadis et Evangelos Grammenos le président de la Fédération grecque de football. Du côté des autorités locales, on envisage déjà la rétrogradation du PAOK et une suspension très longue durée d'Ivan Savvidis, l'homme par qui le scandale est arrivé.