La Belgique ne veut plus jouer la Ligue des Nations

Après une longue saison avec Manchester City et la Belgique, Kevin de Bruyne n’est pas pressé de disputer les matchs de Ligue des Nations. A l’image de son compatriote Thibaut Courtois, le milieu offensif estime que le calendrier devient insupportable pour les joueurs.

Non, la saison n’est pas totalement terminée. Après la fin des compétitions nationales et européennes pour les clubs, ce sont désormais les sélections qui prennent le relai. Les nations européennes vont en effet débuter la nouvelle édition de la Ligue des Nations, avec de nombreux matchs prévus. Pour la Belgique par exemple, le programme prévoit des rencontres face aux Pays-Bas (3 juin), la Pologne (8 et 14 juin) et le Pays de Galles (11 juin). Un calendrier difficile à encaisser pour Kevin de Bruyne, remonté contre l’UEFA.

De Bruyne fataliste

« Deux semaines en plus, c’est bien trop long, s’est plaint le Belge. Je n'ai vraiment pas hâte car pour moi, la Ligue des Nations n'a aucune importance. Nous devons jouer ces matchs, mais cela ressemble à une campagne de matchs amicaux. Nous n'avons rien à dire à ce sujet. En 12 mois, nous avons trois semaines de vacances. Les gens de l'extérieur ne comprennent pas ce que ressent un joueur après une saison. Mais ils n'ont pas à le faire, car cela ne changera rien. Ce n'est même pas la peine de le mentionner, rien ne changera de toute façon. Sur le terrain nous ferons ce que nous devons faire. »

Son coup de gueule rappelle les propos de son coéquipier Thibaut Courtois, qui avait accusé l’UEFA d’organiser des rencontres « pour l’argent » après la petite finale de la Ligue des Nations en octobre dernier. « Cela montre juste que nous jouons trop de matchs. L’année prochaine, nous avons une Coupe du monde en novembre et nous devons à nouveau jouer jusqu’à la fin du mois de juin. Nous allons nous blesser ! Plus personne ne se soucie des joueurs. Trois semaines de vacances ne suffisent pas pour que les joueurs puissent jouer pendant 12 mois au plus haut niveau. Si nous ne disons jamais rien, ce sera toujours la même chose », avait déjà critiqué le gardien des Diables Rouges, qui risquent de jouer leurs prochains matchs à contre-coeur.