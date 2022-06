Algérie : Riyad Mahrez un traitre ? C'en est trop !

Dans : Foot Mondial.

Par Alexis Rose

Accusé par certains d’avoir séché le dernier rassemblement de la saison de la sélection d’Algérie, Riyad Mahrez a été défendu par son compatriote, Islam Slimani.

Riyad Mahrez a connu une fin de saison mitigée. S’il a une nouvelle fois remporté la Premier League, la troisième sous le maillot de Manchester City, le joueur de 31 ans a encore échoué en Ligue des Champions, le trophée qu’il manque à sa carrière. Après ce sprint final de folie, Riyad Mahrez aurait pu prolonger sa saison en jouant les qualifications pour la Coupe d’Afrique des Nations 2023 avec l’Algérie. Sauf que l’ailier est déjà parti en vacances alors que sa sélection joue en ce moment. Tout cela à cause d’une blessure. Diplomatique ou pas ? Certains suiveurs des Fennecs n’ont pas hésité à dire que Mahrez avait lui-même demandé à être dispensé de ce rassemblement international pour se reposer en vue de la saison prochaine. Une fausse rumeur, selon Islam Slimani.

Mahrez « a toujours été au service de l’équipe nationale »

🎙 Islam Slimani sur Riyad Mahrez :



"Riyad n’a jamais dit non à l’équipe nationale. Il faut le respecter." pic.twitter.com/qHYH1NQqDi — JDZ Football (@JDZFootball) June 4, 2022

« Il faut respecter Riyad Mahrez. C’est un grand joueur qui joue dans un grand club. Il a toujours été au service de l’équipe nationale. Aujourd’hui, il est blessé. Il n’a jamais laissé tomber l’équipe nationale. Il s’est tout le temps donné à fond. Même lorsque cela ne marchait pas bien pour lui, il venait en Afrique avec nous et ne trichait jamais. Il veut encore donner à la sélection », a lancé le meilleur buteur de l’histoire de l’Algérie, qui tient donc le même discours que son sélectionneur Djamel Belmadi. Une déclaration qui fait taire tous les mauvais bruits de couloir alors que les Verts traversent une période compliquée, entre l’élimination dès la phase de groupes de la CAN et la non-qualification pour la Coupe du Monde 2022…