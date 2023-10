L'Arabie Saoudite candidate pour le Mondial 2034

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

Après l'annonce par la FIFA que le Mondial 2030 sera attribué à l'Espagne, au Portugal et au Maroc pour 2026, avec trois matchs en Amsud, l'Arabie Saoudite s'est positionnée pour 2034.

« Le Royaume d'Arabie Saoudite a annoncé son intention de se porter candidat à l'organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 2034. Menée par la Fédération saoudienne de football (SAFF), la candidature pour 2034 vise à organiser un tournoi de classe mondiale et s'inspirera de la transformation sociale et économique en cours de l'Arabie saoudite et de la passion profondément enracinée du pays pour le football. « Organiser une Coupe du Monde de la FIFA en 2034 nous aiderait à réaliser notre rêve de devenir une nation leader dans le sport mondial et marquerait une étape importante dans la transformation du pays. En tant que foyer émergent et accueillant pour tous les sports, nous pensons qu'accueillir une Coupe du Monde de la FIFA est une prochaine étape naturelle dans notre parcours footballistique », a confié le Prince Abdulaziz bin Turki Al Faisal, ministre des Sports et président du Comité olympique et paralympique d'Arabie Saoudite. Cette décision n'est évidemment pas une surprise, la montée en puissance du championnat saoudien depuis quelques mois étant le premier signal envoyé dans ce sens.