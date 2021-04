José Anigo recruté puis débarqué par un club algérien

Dans : Foot Mondial.

Annoncé sur le banc du MC Alger pour un contrat de 18 mois, José Anigo ne rejoindra pas ce poste. La raison est assez étonnante.

Sans job après plusieurs expériences à l’étranger, José Anigo avait été annoncé comme le nouvel entraîneur du Mouloudia Club d'Alger, formation qui évolue dans l’élite du football en Algérie. L’ancien entraîneur et dirigeant de l’Olympique de Marseille devait succéder à Abdelkader Amrani, lequel avait démissionné ce week-end après une défaite 2-0 contre le Zamalek. Mais ce mercredi soir, La Provence annonce que finalement le MC Alger a renoncé à cette idée, alors que José Anigo devait signer pour 18 mois. Deux raisons justifient ce brutal changement de cap, lequel n’est pas lié à une décision de José Anigo, lequel avait annoncé qu’il attendait son visa pour rejoindre son nouveau club.

Le quotidien régional affirme qu’en fait, constatant la colère des supporters du club, lesquels se sont mobilisés sur les réseaux sociaux contre cette décision de recruter Anigo, les dirigeants du Mouloudia Club d’Alger ont préféré abandonner cette idée. Cela a été d’autant plus facile, que la Sonatrach, énorme société algérienne spécialisée dans les hydrocarbures et sponsor numéro 1 du club, n’était pas favorable non plus à la venue de José Anigo. Face à cette situation, le MC Alger a renoncé au recrutement du coach français, lequel n’a même pas eu l’occasion de signer son contrat. Pas de bol.