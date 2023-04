Icardi et Wanda Nara, l'amour du steak est le plus fort

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

On les pensait séparés, mais visiblement le couple composé de Mauro Icardi et Wanda Nara paraît s'être réconcilié. L'attaquant prêté par le PSG en Turquie et son épouse (et représentante) sont apparus dans la version argentine de Masterchef.

Est-ce une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain, seul l'avenir le dira. Mais c'est une évidence, après des mois de brouilles et de drama autour des liaisons extra-conjugales de Mauro Icardi et de Wanda Nara, voilà que les deux se sont affichés à la télévision argentine dans le cadre d'une célèbre émission de cuisine. Celui que les supporters du PSG avaient fini par détester tant il se moquait royalement du club, passant l'essentiel de son temps à essayer de reconstruire son coup ou à faire des barbecues, a donc renoué le contact avec son épouse, alors que cette dernière avait fait le tour des médias pour dire tout le mal de celui dont elle est aussi la représentante. Mais exit les conflits, c'est autour d'un bon steak, puisque tel était le thème de l'émission, que l'attaquant prêté à Galatasaray et sa compagne se sont rabibochés, allant même à diffuser via les réseaux sociaux une photo à priori volée dans es coulisses où le couple s'embrasse. Il n'est pas certain que cela incite les dirigeants parisiens à faire revenir Mauro Icardi, et cela même si l'attaquant argentin de 30 ans fait une belle saison en Turquie avec déjà 10 buts et 7 passes décisives avec le club stambouliote.