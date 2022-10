Icardi et Wanda Nara, l'embrouille à un million d'euros qui agace le PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Même à 2000 kilomètres de distance, Mauro Icardi conserve son pouvoir de nuisance sur le PSG. Les conditions des commissions sur son prêt à Galatasaray ne sont pas claires et provoquent un litige.

Les tabloïds turcs, qui n’ont habituellement pas besoin de grand chose pour s’enflammer, s’en donnent à coeur joie depuis que Mauro Icardi est arrivée à Istanbul. L’attaquant prêté par le PSG à Galatasaray traverse la première partie de saison comme un fantôme, et fait surtout parler de lui pour sa relation sulfureuse avec son épouse et représentante Wanda Nara. Alors que le Paris SG cherchait péniblement une porte de sortie à son attaquant « indésirable », son épouse multipliait les photos lascives dans des endroits paradisiaques, ce qui avait déjà eu le don d’agacer au plus haut point Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos et tous les dirigeants parisiens. Visiblement, Mauro Icardi, qui est en perpétuelle instance de séparation avec Wanda Nara, n’a pas non plus trouvé sa représentante très efficace dans la fin du mercato.

Car outre les reproches publics sur leur vie privée que peuvent se faire le couple, qui se déchire et se réconcilie presque toutes les semaines, le désaccord se porte aussi sur le niveau financier et la gestion de la carrière de Mauro Icardi. L’attaquant reproche à celle qui est toujours sa femme à l’heure actuelle de ne pas avoir effectué la moindre démarche pour boucler son prêt à Galatasaray. Le PSG peut certainement le confirmer de son côté. Résultat, le journal local Hurriyet dévoile que Icardi a refusé la demande de Wanda Nara de récupérer sa commission d’un million d’euros sur son changement de club cet été. Conseillé par un avocat, le joueur appartenant toujours au PSG a fait savoir que cette demande était « légalement impossible » sachant que Wanda Nara ne s’est occupée de rien, quand bien même elle serait l’agent du joueur contractuellement.

Le PSG méfiant avec la FIFA

Le club parisien a décidé de ne pas s'en mêler pour le moment, laissant les conjoints régler cela, même si cela pourrait prendre du temps. Et surtout, le PSG ne veut pas être en faute auprès de la FIFA, qui peut se pencher sur les litiges de commission si la chambre des règlements concernée est sollicitée. Cette demande rejetée de la part d'Icardi va en tout cas certainement s’ajouter à la liste des griefs et des désaccords entre les époux, qui auraient entamé une procédure de divorce qui s’annonce en tout cas spectaculaire, médiatique et probablement impitoyable.