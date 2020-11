Foot : Diego Maradona au coeur d'une dernière polémique

Dans : Foot Mondial.

Décédé mercredi des suites d’un arrêt cardiaque-respiratoire en Argentine, Diego Maradona aura vécu des derniers jours difficiles…

Depuis qu’il avait pris sa retraite de joueur en 1997, l’ancien attaquant avait eu de nombreux problèmes de santé. À cause d’une vie tumultueuse, marquée par l'alcool, la drogue et les excès en tout genre, Maradona avait frôlé la mort à plusieurs reprises, avant de la connaître définitivement mercredi… Une fin de vie lors de laquelle Diego Maradona était assez malade. Puisqu’au début du mois de novembre, il avait été opéré d’un hématome au cerveau à La Plata. Même si cette opération délicate, réalisée dans une clinique privée d'Olivos, dans la banlieue de Buenos Aires, avait fonctionné, l’ancien numéro 10 argentin était resté à l'hôpital pendant quelques jours, à cause de problèmes post-opératoire, avec un syndrome d'abstinence à d'alcool et aux somnifères. Pendant cette convalescence, Leopoldo Luque avait publié un selfie avec Diego sur ses réseaux sociaux, histoire de rassurer tous les fans de son patient.

Si ce geste partait d’un bon sentiment, le docteur personnel de Maradona est aujourd’hui vivement critiqué par la famille du Pibe de Oro. Ce qu’il regrette… « Je veux m'excuser auprès de ceux qui ont été offensés. Je n'ai jamais eu l'intention de provoquer un conflit. Je pensais que c'était une image qui allait effacer celle laissée par Diego le jour du match contre Patronato. La photo est le fruit d'un accord avec Diego. Je veux préciser que ce n'était pas ma décision. Évidemment, je n'ai pas mesuré la dimension qu'elle allait prendre. J'ai beaucoup de photos avec Diego. Il me le demandait plus que je ne lui demandais », a expliqué, sur Clarin, le médecin de l’idole du football mondial, qui sait que la mort d’une légende fait toujours couler beaucoup d’encre…