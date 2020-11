Foot : La mort de Maradona fait scandale, son avocat accuse !

Dans : Info.

Depuis mercredi soir, le monde du football est sous le choc à la suite de l’annonce de la mort de la légende argentine Diego Maradona.

Celui qui est considéré comme de nombreux fans de football comme le plus grand joueur de tous les temps est décédé à l’âge de 60 ans des suites d’un arrêt cardio-respiratoire. Un énorme coup dur pour le peuple argentin, qui pleure ce jeudi la mort d’une véritable icône. Reste maintenant pour les spécialistes à déterminer les circonstances exactes de la mort de Diego Maradona. Et à ce sujet, les polémiques fusent déjà puisque dans un communiqué publié il y a quelques minutes, l’avocat de Diego Maradona, à savoir Matias Morla, a pesté contre les services de soin ayant négligé selon lui l’ex-footballeur de Naples.

« Il est inexplicable que, pendant 12h, mon ami n’ait pas reçu d’attention et n'ait pas été contrôlé de la part du personnel de santé attitré. L’ambulance a mis plus de 30 minutes à arriver, ce qui a été une idiotie criminelle. Cela ne doit pas être passé sous silence et je vais demander que l’on enquête jusqu’au bout sur les conséquences de ce retard. Comme me disait Diego : "tu es mon soldat, agis sans pitié » a notamment publié l’avocat de Diego Maradona, qui demande des comptes après la mort de l’Argentin, lequel avait été opéré au cerveau il y a un mois, et qui faisait l’objet d’une surveillance accrue. S’il s’avère que Diego Maradona a été laissé sans surveillance près d’une demi-journée, alors il est évident que des poursuites risquent d’être lancées. De toute évidence, tout le peuple argentin suivra l’évolution de ce dossier avec la plus grande attention…