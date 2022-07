FIFA 23 : Hervé Mathoux c'est finito, un duo Da Fonseca-Da Silva plebiscité

Dans : Foot Mondial.

Par Mehdi Lunay

Une page se tourne pour le jeu vidéo FIFA. Dans le prochain opus FIFA 23, EA Sports ne fera plus appel à Hervé Mathoux pour assurer les commentaires des matches virtuels. C'est le duo de Bein Sports Benjamin Da Silva-Omar Da Fonseca qui prend la suite.

Jeu vidéo le plus vendu chaque année, FIFA est un phénomène de société qui touche de très nombreux passionnés de ballon rond à travers le monde. La licence du Canadien EA Sports est le lieu privilégié pour refaire les matches entre amis devant un écran. Joueurs modélisés, licences officielles des équipes, des championnats, stades parfaitement reproduits, on se croirait pratiquement dans la réalité. Mais, un sujet fâche souvent les utilisateurs français du jeu : les commentaires. FIFA s'est souvent appuyé sur l'équipe des sports de Canal+ pour narrer les actions avec notamment Hervé Mathoux-Franck Sauzée et, ces dernières années, le duo Hervé Mathoux-Pierre Ménès.

Da Silva-Da Fonseca dans FIFA, les vœux des fans exaucés

Mais, ces équipes de commentateurs ne suscitaient pas un enthousiasme fou chez les joueurs. Certains d'entre eux militaient même pour l'introduction d'un autre duo, celui formé chez Bein Sports par Benjamin Da Silva et Omar Da Fonseca. Les deux hommes sont très populaires grâce à leur travail concernant la Liga, notamment le consultant argentin aux expressions parfois très imagées. Finalement, leurs admirateurs vont avoir gain de cause puisqu'ils seront les voix du prochain opus, FIFA 23.

Mon accent sur la douce #musique de #FIFA23. Toujours aussi heureux de faire équipe avec @BenjDaSilva. Du beau #football et des émotions fortes à partager. Savourons la créativité de vos plus beaux gestes. À vous de jouer ! @EA_FIFA_France pic.twitter.com/RpzccwGOy0 — Omar da Fonseca (@Omar_daFonseca) July 20, 2022

Cela a été officialisé par les deux commentateurs ainsi que par EA Sports. Ils remplaceront donc Hervé Mathoux présent sur le jeu depuis 2007 avec Paul Le Guen, Franck Sauzée, Pierre Ménès puis seul après que l'ancien sniper de Canal + ait été écarté de FIFA 22. Une nouvelle qui a rapidement fait le bonheur de nombreux fans du jeu sur les réseaux sociaux. Du côté d'EA Sports, voilà un nouvel argument marketing et un bon moyen de séduire encore plus de clients potentiels, prêts à retrouver les sensations des matches réels dans un cadre virtuel.