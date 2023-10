En plein rêve, Messi croit revoir le grand Barça

Dans : Foot Mondial.

Par Eric Bethsy

Double buteur contre le Pérou (0-2) la nuit dernière, Lionel Messi savoure l’excellente forme de l’Argentine. La Pulga prend du plaisir avec sa sélection, autant qu’à la grande époque du FC Barcelone.

Malgré leur exil, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi restent des joueurs de haut niveau. L’un affole toujours les compteurs avec le Portugal, pendant que l’autre continue de porter l’Argentine. Le capitaine de l’Albiceleste a en effet réussi un doublé en dix minutes au Pérou la nuit dernière, dans un succès qui confirme l’excellente forme des champions du monde. Après la rencontre, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain s’est d’ailleurs enflammé sur le niveau de l’Argentine.

« Très proches du Barça »

« Où est-ce que je situe cette équipe d'Argentine dans ma carrière ? Je me posais justement la question l'autre jour. Cette équipe est impressionnante, elle continue à progresser, elle joue de mieux en mieux, a encensé la légende du FC Barcelone. Nous comparer avec le Barça, qui est la meilleure équipe de l'histoire, c'est beaucoup, mais je pense qu'on est très proches avec ce qu'on montré en gagnant la Copa América et la Coupe du monde. On a de très grands joueurs. »

« Peu importe qui joue, ça ne se remarque pas car il y a un style très marqué qui nous identifie et qui nous plaît. On espère poursuivre sur ce chemin. Depuis la Copa América remportée au Brésil, on s'est libérés et on a grandi. Et encore plus après avoir gagné la Coupe du monde. L'équipe joue avec beaucoup de confiance, elle est très libérée. Peu importe où elle joue, elle est toujours protagoniste et elle veut le ballon. On se sent très bien et on prend du plaisir en jouant de cette manière », a savouré Lionel Messi, annoncé vainqueur d’un huitième Ballon d’Or en attendant la cérémonie du 30 octobre.