Cristiano Ronaldo accepte ce pari totalement fou

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

A 38 ans, Cristiano Ronaldo devrait participer l'été prochain à son sixième Euro avec le Portugal. Une incroyable performance que CR7 veut agrémenter d'une barre mythique.

Qualifié pour l’Euro 2024, le Portugal a bataillé dur pour venir à bout (3-2) de la Slovaquie, une rencontre marquée par un nouveau doublé de Cristiano Ronaldo, qui fêtait aussi sa 200ᵉ sélection, l’ouverture du score étant signé de Gonçalo Ramos, l’attaquant du PSG. Même s’il est au coeur d'une fake news en Iran pour un délit d'adultère grotesque, CR7 ne semble pas du tout perturbé, et à 38 ans, le joueur qui évolue désormais en Arabie Saoudite n’a rien perdu de sa rage de vaincre. A moins d’un an de l’Euro 2024 en Allemagne, qu’il a évidemment l’intention de disputer, le natif de Funchal a également décidé de se fixer un objectif ahurissant qui lui permettrait d’entrer un peu plus de l’histoire du football. A l’âge où la plupart des footballeurs commence à penser à la retraite, Cristiano Ronaldo veut tout simplement atteindre la barre des 1.000 buts. Un défi que lui a lancé par Pinto da Costa, le président du FC Porto.

Cristiano Ronaldo vise les 1000 buts

Estamos no EURO 2024!💪🏼🇵🇹

Muito feliz por ajudar Portugal a atingir mais uma fase final de uma grande competição.

Um agradecimento especial à Federação Portuguesa de Futebol e aos adeptos que estiverem presentes no estádio pela bonita homenagem!🙌🏼🇵🇹 pic.twitter.com/VXuHYh8Cgu — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 13, 2023

Après la rencontre, la star du Portugal et d’Al-Nassr a confié à des journalistes que le dirigeant de Porto, puissant homme d’affaires, lui avait demandé d’aller jusqu’aux 1.000 buts durant toute sa carrière. Une performance qui serait colossale dans la mesure où Cristiano Ronaldo a atteint les 857 buts avec son doublé contre les Slovaques. Pas de quoi faire trembler CR7. « Le président du FC Porto m'a lancé un défi, atteindre mille buts. Je trouve ça difficile, ma motivation, si mes jambes me traitent bien, si mon physique me traite aussi bien que je le traite, alors pourquoi pas ? Avant d'atteindre 1.000, je veux atteindre 900 et je crois que je vais y arriver. Pour 900, je suis confiant. Mais 1.000, c'est difficile, mais tout est possible », a confié le joueur portugais dans des propos relayés par A Bola. S'il veut se rapprocher de ce mythique sommet, Cristiano Ronaldo devra évidemment aller au-delà de l'Euro 2024, lequel sera son sixième personnel. Un scénario que personne ne pouvait envisager après ce qu'il s'était produit au Qatar lors du Mondial 2022, CR7 étant poussé sur la touche.