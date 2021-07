Copa América : Neymar félicite et insulte Messi

Dans : Foot Mondial.

La finale de la Copa América devait sacrer soit Neymar, soit Lionel Messi. Au final, c’est l’Argentin qui a remporté son premier trophée majeur au nez et à la barbe du Brésilien.

Les deux amis l’ont toujours dit : ils rêvent de rejouer ensemble un jour. Auteurs de grandes performances avec le Barça, et notamment en 2015 avec le sacre en Ligue des Champions, Neymar et Messi ont en tout cas partagé la même pelouse le week-end dernier. Lors de la finale de la Copa América, au Stade Maracanã de Rio de Janeiro, les deux adversaires se sont retrouvés à la fin du match. Et pour une fois, c’est Messi qui a apporté son soutien à Neymar, effondré dans son jardin après la défaite du Brésil (0-1), sur un but de son coéquipier au PSG, Angel Di Maria. Mais après avoir ravalé sa douleur de n’avoir toujours pas remporté un titre majeur avec sa sélection, l’Auriverde a bien vite félicité Messi. Ces dernières heures, Neymar est même sorti du silence sur ses réseaux sociaux pour applaudir son ami argentin.

« Ce type est incroyable ! »

« Perdre me fait mal, me fend le coeur ... c'est une chose avec laquelle je n'ai pas encore appris à vivre. Hier, quand j'ai perdu, je suis allé faire un câlin au plus grand et au meilleur de l'histoire que j'ai vu jouer. Mon ami et frère MESSI, j'étais triste et je lui ai dit "putain tu m'as battu" je suis trop triste d'avoir perdu. Mais ce type est incroyable ! J'ai un grand respect pour ce qu'il a fait pour le football et surtout pour moi. JE DÉTESTE LA DÉFAITE !!!! Mais profite de ton titre, le football t'attendait pour ce moment ! FÉLICITATIONS HERMANO FDP », a lancé, sur Instagram, le numéro 10 du Brésil, qui aura à coeur de prendre sa revanche lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, où il pourrait recroiser la route de l'Argentine de Messi.