Neymar décerne le trophée du GOAT à Pelé

Dans : Foot Mondial.

Par Eric Bethsy

Hospitalisé en raison d’un cancer du côlon, Pelé a reçu un bel hommage de la part de Neymar. L’international brésilien a décerné un trophée de meilleur joueur de l’histoire à son compatriote.

L’état de Pelé devient préoccupant. Hospitalisé à São Paulo le 29 novembre, le Brésilien souffre d’un cancer du côlon depuis près d’un an. La maladie s’est malheureusement aggravée ces dernières semaine. Et le récent message de sa fille n’a rien de rassurant. « On est toujours là, dans la lutte et dans la foi. Une nuit de plus ensemble », a écrit Kely Cristina Nascimento sur Instagram, avec une photo d’elle en compagnie de son père sur son lit d’hôpital. En plus de sa famille, Pelé peut également compter sur le soutien de Neymar.

Neymar foi convidado a receber o prêmio de Player Of The History, dado para Pelé pela Budweiser. pic.twitter.com/WSOWlYkCj5 — Carolina (@icastroocarol) December 24, 2022

L’international auriverde, à l’initiative de la marque de bière américaine Budweiser, un des sponsors du Mondial 2022, a été invité à lui décerner virtuellement le trophée du meilleur joueur de l’histoire. « Aujourd'hui est un jour très spécial pour moi, a confié la star du Paris Saint-Germain dans une vidéo. Je voulais partager avec vous le fait que j'ai été invité par Budweiser à honorer Pelé avec le trophée du "Joueur de l'histoire". Pour moi, c'est un immense honneur de faire partie de ce moment. Comme vous le savez, Pelé fait partie de mon histoire. »

Neymar récompense Pelé

« Roi, notre affection et notre respect pour vous seront éternels. L’hommage est beau et très important non seulement parce que Pelé est le seul joueur à avoir remporté trois Coupes du monde, mais aussi parce qu’il y a eu plusieurs "joueurs du match" à différentes époques du football, mais "joueur de l’histoire", un seul », a encensé Neymar, qui a aussi rendu hommage à travers sa propre publication à « celui qui a fait du football son royaume », qui « au lieu de créer des guerres, en a arrêté une », et qui a « utilisé son pouvoir pour enchanter le monde ».