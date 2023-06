CdM ‍: Lionel Messi brise le rêve de l'Argentine

Dans : Foot Mondial.

Par Adrien Barbet

Vainqueur de la Coupe du monde pour sa cinquième participation avec l'édition 2022 au Qatar, Lionel Messi a enfin remporté le dernier titre qu'il lui manquait. À bientôt 36 ans, l'Argentin continue avec l'Albiceleste, mais pas pour longtemps.

Le 18 décembre 2022 est probablement une date ancrée à jamais dans la mémoire de Leo Messi mais également de tous les Argentins. Après plusieurs années de disette, la Pulga a mis fin à la malédiction et a enfin repris le flambeau de Diego Maradona. Auteur de 7 buts au Qatar dont un doublé en finale contre la France, Messi a soulevé cette fameuse Coupe du monde. Désormais joueur de l'Inter Miami, probablement jusqu'en 2025 ou 2026, l'ancien attaquant du FC Barcelone va pouvoir un petit peu lever le pied dans un championnat moins relevé. Si les supporters de l'Albiceleste rêvent de le voir disputer un sixième Mondial en Amérique du Nord, le principal intéressé n'est pas aussi formel.

Messi fait une croix sur une sixième Coupe du monde

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

« La Coupe du monde 2026 ? Je pense que non. C'était ma dernière Coupe du monde. Je verrai comment les choses vont se passer, mais en principe, je ne jouerai pas le prochain Mondial » a assuré Messi dans un entretien pour une télévision chinoise, où il se trouve actuellement avec sa sélection pour quelques matchs de gala. Messi qui aura 39 ans en 2026, pense qu'il ne jouera pas cette Coupe du monde qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet au Canada, au Mexique et aux États-Unis, sa nouvelle destination. Une triste nouvelle pour l'Argentine qui devra probablement composer sans son facteur X. Heureusement, la nouvelle génération argentine est très bonne et cette prochaine Coupe du monde risque d'être très relevée. Néanmoins, il reste encore une chance que Messi participe à la Copa America en 2024. Ce sera l'occasion pour lui de défendre son titre face aux nations sud-américaines et avec le forcing de tout un peuple, la présence du septuple Ballon d'Or ne peut pas être totalement écartée.