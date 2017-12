CDM des Clubs : Le Real dans l'histoire, Cristiano Ronaldo égale Pelé

Dans : Foot Mondial, Foot Europeen.

Ce samedi soir face au club brésilien du Grêmio, le Real Madrid a remporté la Coupe du Monde des clubs de la FIFA (1-0). Grâce à un but sur coup-franc de Cristiano Ronaldo, qui égalise ainsi le record de Pelé en marquant son septième but dans cette compétition internationale, les Merengue s'adjugent donc leur troisième trophée mondial après 2014 et 2016, et reviennent ainsi sur le Barça, désormais co-recordman du palmarès de ce Mondial des clubs. Le Real de Zidane boucle donc une année 2017 fantastique avec un cinquième trophée.