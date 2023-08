CdM ‍: L'Espagne décroche sa première étoile

Dans : Foot Mondial.

Par Adrien Barbet

Finale de la Coupe du monde 2023

Stadium Australia (Sydney)

Score : Espagne 1-0 Angleterre

But pour l'Espagne : Olga Carmona (29e)

Dans une finale qui opposait deux nations pas encore titrées, c'est l'Espagne qui a dominé les débats. Grâce à un but de la capitaine Olga Carmona, la Roja remporte la Coupe du monde 2023 face aux Lionesses.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par FIFA Women's World Cup (@fifawomensworldcup)

Muselée dès le début du match par la possession étouffante de l'Espagne, l'Angleterre a cru ouvrir le score mais la barre a repoussé la frappe de Hemp (16e). Quelques minutes plus tard, c'est Olga Carmona qui marque le premier but de cette finale de la Coupe du monde 2023, suite à un beau mouvement des Espagnoles et une passe décisive de Mariona. L'attaquante du FC Barcelone Salma Paralluelo a failli doubler la mise mais le poteau a sauvé les Anglaises juste avant la mi-temps. Puis, ça a été au tour de la gardienne Earps de repousser l'échéance en arrêtant le penalty d'Hermoso (70e). Coll a également eu son moment de gloire avec une superbe parade devant une lourde frappe de James (76e). C'est finalement l'Espagne qui même sans la titularisation de sa star Alexia Putellas, s'impose face à l'équipe championne d'Europe en titre après 13 minutes de temps additionnel. Pour la première fois de son histoire, la sélection féminine espagnole monte sur le toit du monde avec ce succès en Océanie.