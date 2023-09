Catastrophe au Maroc, le monde du football sous le choc

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

Un terrible tremblement de terre a touché le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi, faisant plusieurs centaines de morts. Le monde est sous le choc, et le football rend hommage aux victimes de ce drame.

C’est un tremblement de terre d’une puissance de 6,8 sur l’échelle de Richter qui a frappé les régions d’Al Haouz, Ouarzazate, Marrakech, Azilal, Chichaoua et Taroudant au Maroc, faisant, selon le dernier bilan près de 700 morts. Même si hélas ce bilan n’a rien de définitif. De toute la planète, des messages de condoléance sont arrivés au Roi du Maroc, et des appels pour soutenir le peuple marocain durement frappé. Le football mondial est évidemment touché par cette catastrophe.

🇲🇦💔



Toutes nos pensées vont aux Marocains après le terrible séisme qui a frappé leur pays cette nuit. — LOSC (@losclive) September 9, 2023

Le monde du football ne pouvait bien sûr pas rester insensible à ce drame, et en France, le LOSC a été le premier club à réagir à l’aube. « Toutes nos pensées vont aux Marocains après le terrible séisme qui a frappé leur pays cette nuit », a tweeté Lille. Du côté du Real Madrid, on a publié un communiqué officiel : « Le Real Madrid, son président et son conseil d’administration expriment leur plus profonde consternation et leur solidarité envers les victimes du tremblement de terre qui a touché le Maroc. Notre club tient à exprimer ses condoléances et son affection aux familles des victimes et à tout le peuple du Maroc. De même, nous souhaitons un prompt rétablissement aux blessés, à qui nous transmettons toute notre force et notre affection.»