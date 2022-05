Di Maria prend une décision radicale

Dans : Foot Mondial.

Par Guillaume Conte

Sur le départ au Paris SG, Angel Di Maria cherche un nouveau point de chute.

A 34 ans, l’Argentin a envie de continuer sa carrière en Europe pour encore deux saisons, et est notamment courtisé par la Juventus Turin pour l'après-PSG. D’autres destinations sont possibles, comme un retour au Portugal, où il s’était révélé en Europe. Mais pour le moment, Angel Di Maria a surtout annoncé qu’il arrêterait sa carrière internationale après la Coupe du monde au Qatar. C’est ce qu’a fait savoir El Fideo à la presse, en marge du match à Wembley face à l’Italie qui aura lieu ce mercredi.

« Après cette Coupe du monde, le moment viendra d’arrêter. Il y a beaucoup de jeunes joueurs qui sont au niveau international, qui s'améliorent et petit à petit ils vont montrer qu'ils sont à ce niveau », a expliqué celui qui compte 124 sélection avec l’Albiceleste, et a notamment été souvent décisif dans les grands tournois. Intenable lors de la Coupe du monde 2014 où il avait emmené l’Argentine en finale, Di Maria a inscrit le but vainqueur de la finale de la dernière Copa America. Il a ainsi expliqué qu’il avait réalisé ce qu’il voulait avec sa sélection.