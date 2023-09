Brésil ‍: Neymar meilleur buteur, Pelé est effacé

Dans : Foot Mondial.

Par Hadrien Rivayrand

Ce vendredi soir, le Brésil recevait la Bolivie dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. La Seleçao a fait le show, avec notamment un but historique de Neymar Jr.

Neymar a vécu des derniers jours agités avec son transfert à Al-Hilal. Le Brésilien a toujours soif de trophées et de records. Ce vendredi soir, il était présent avec la Seleçao pour la réception de la Bolivie. Le Brésil n'a pas fait de détails en battant les Boliviens sur le score de 5 buts à 1. Et pour fêter son retour en sélection après sa blessure, Neymar Jr y sera allé de son but. Et ce n'est pas n'importe quel but. En effet, l'ancien du PSG est officiellement devenu le meilleur buteur de l'histoire du Brésil avec désormais 78 réalisations. De quoi dépasser Pelé au palmarès. A noter que Neymar Jr est aussi le meilleur passeur de tous les temps de la sélection auriverde.

Neymar dans l'histoire pour de bon

De quoi se redonner confiance avant de reprendre la compétition en Arabie saoudite sous ses nouvelles couleurs d'Al-Hilal. La pression sera moins forte qu'en Europe mais tout de même présente au vu du prix et du salaire de Neymar Jr. A 31 ans, l'ancien du Barça en a encore sous le pied et vient d'inscrire son nom tout en haut de la sélection du Brésil, en tout cas d'un point de vue individuel. Pour rappel, Neymar n'a remporté que les Jeux Olympiques comme titre avec son pays. Il aura à coeur de rectifier le tir dans les prochains mois. Cela tombe bien, une Copa America 2024 et une Coupe du monde 2026 seront au programme. A Neymar de mettre tous les ingrédients pour y participer et en être un élément majeur. Le Brésil en a besoin, surtout sous les ordres d'un certain Carlo Ancelotti.