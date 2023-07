Benjamin Mendy a un nouveau rêve, il n'étonne personne

Benjamin Mendy a récemment été innocenté des dernières charges de viol qui pesaient contre lui. Le champion du monde 2018 va désormais devoir se reconstruire malgré les difficultés.

Après des longs mois d'un combat judiciaire intense, Benjamin Mendy a finalement été innocenté des huit accusations de viol et de tentative de viol qui pesaient contre lui. Bien évidemment un soulagement intense pour l'ancien de l'OM, mais aussi une immense frustration. Car Benjamin Mendy a vu sa carrière s'arrêter, tout comme son contrat à Manchester City. Désormais sans club et âgé de 29 ans, c'est tout un processus qu'il va devoir relancer. Et dans cette histoire, Benjamin Mendy a perdu beaucoup d'argent, car ses salaires ne lui étaient plus versés par Manchester City. Heureusement pour lui, le latéral gauche pourrait être amené à rebondir plus vite que prévu.

