Dans : Foot Mondial.

Par Mehdi Lunay

Auteur d'un doublé décisif dans le clasico de samedi, Jude Bellingham n'en finit plus de marcher sur le football européen depuis le début de saison. C'est trop tard pour lui permettre de viser le Ballon d'Or 2023 mais un autre trophée individuel est déjà en poche.

A 20 ans, Jude Bellingham a déjà démarré sa domination au Real Madrid et sur la Liga. Arrivé cet été, l'Anglais vole littéralement sur les terrains espagnols et européens. Il a inscrit 13 buts en 13 matchs officiels cette saison, une grande performance pour un milieu de terrain. Samedi après-midi, il a encore franchi un cap en marquant un doublé dans le prestigieux clasico. Cela a permis au Real de venir gagner en Catalogne 2-1. Ces performances impressionnantes lui permettraient presque de jouer un rôle dans l'attribution du Ballon d'Or si le trophée était remis aux mêmes dates qu'auparavant. Néanmoins, il devrait vite glaner un premier ballon d'or en quelque sorte.

Bellingham futur Golden Boy 2023

Il s'agit du Golden Boy, trophée individuel remis par le quotidien italien Tuttosport et qui récompense le meilleur joueur de moins de 21 ans en Europe. Son sacre le 10 novembre prochain est même déjà annoncé par le journal espagnol AS, lequel précise que Bellingham écrase la concurrence dans le vote des journalistes. Il va gagner le trophée avec la plus large avance jamais vue dans cette compétition créée en 2003 et gagnée notamment par Kylian Mbappé, Erling Haaland et Lionel Messi avant lui.

This is Real Madrid. pic.twitter.com/bb75BPktM2 — Jude Bellingham (@BellinghamJude) October 28, 2023

Il figure en tête des votes de 95% des journalistes sollicités. Cela lui permet de devancer nettement des joueurs comme Jamal Musiala, Mathys Tel, Rasmus Hojlund ou encore Lamine Yamal. Un vote qui semble logique alors que l'Anglais a buté deux fois sur la plus haute marche du podium ces deux dernières années. Il était deuxième en 2021 lors du succès de Pedri et troisième en 2022 quand l'autre prodige barcelonais Gavi l'avait emporté. Ce succès promis fait peut-être figure de répétition pour Bellingham, favori sérieux du vrai ballon d'or s'il maintient ce niveau de performance à l'avenir.