Ballon d’Or ou pas, la MLS calme Messi

Vainqueur du Ballon d’Or lundi dernier, le huitième de sa carrière, Lionel Messi aurait pu enchaîner avec une nouvelle récompense quelques jours plus tard. Mais ce jeudi, malgré ses débuts réussis avec l’Inter Miami, la Major League Soccer ne lui a pas attribué le trophée de la meilleure recrue de l’année.

N’en déplaise à ses nombreux détracteurs, Lionel Messi a été élu meilleur joueur de la saison dernière. C’est effectivement l’avis des journalistes des 100 premiers pays au classement FIFA qui ont majoritairement voté pour lui décerner le Ballon d’Or, le huitième de sa riche carrière. Bien sûr, son deuxième exercice au Paris Saint-Germain, jugé décevant, a nettement moins pesé dans les votes comparé à ses performances au Mondial 2022.

Le champion du monde a évidemment marqué les esprits avec l’Argentine, tout comme il a ébloui la Major League Soccer pour ses débuts avec l’Inter Miami. Et pourtant, alors qu’il pouvait enchaîner avec une deuxième récompense individuelle dans la même semaine, Lionel Messi n’a pas remporté le trophée de la meilleure recrue de l'année dans le championnat américain.

An immediate impact in the 🅰️.



Newcomer of the Year: Giorgos Giakoumakis. 🇬🇷 pic.twitter.com/AyHGq9slod