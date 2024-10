Ballon d'Or ‍: Benzema et Camavinga au secours de Vinicius

Dans la foulée de l'élection de Rodri comme Ballon d'Or 2024, plusieurs voix se sont élevées pour dire à Vinicius qu'il méritait ce trophée. Benzema et Camavinga ont notamment réagi.

Tandis que le Real Madrid a ouvertement boycotté la remise du Ballon d'Or afin de protester contre le résultat du vote des journalistes qui a préféré Rodri à Vinicius Jr, l'officialisation de ce trophée a déclenché des réactions très agacées. Coéquipier du joueur brésilien au Real Madrid, Edouard Camavinga a envoyé un message à ce dernier. « Choix politique ! Mon frère, tu es le meilleur joueur dans le monde et aucune récompense ne peut dire le contraire. Je t'aime mon frère », a lancé, sur les réseaux sociaux, l'international français du Real Madrid. Dans le même temps, Karim Benzema, qui a joué avec Vinicius Jr chez les Merengue a mis en ligne une photo où on le voit avec Vinicius et un message crypté comme les aime le Ballon d'Or 2022 « trop fort » et des émojis d'un personnage climatisé. De son côté, Antoine Griezmann a lui tenu à féliciter Rodri, son ancien coéquipier à l'Atlético de Madrid. La vague de mécontentement provoquée par l'attribution du Ballon d'Or 2024 n'est pas prête de se calmer.

