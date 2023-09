Ballon d'Or 2023 ‍: 4 Français dans la liste des 30 nommés

Dans : Foot Mondial.

Par Mehdi Lunay

Ce mercredi, dans l'Equipe de Greg sur La Chaine L'Equipe, la liste des 30 joueurs nommés pour le Ballon d'Or 2023 a été donnée. Kylian Mbappé, Lionel Messi et Erling Haaland sont évidemment là en favoris à la succession de Karim Benzema, lauréat en 2022. Côté français, on dénombre 4 joueurs. Outre Mbappé, Benzema, Kolo Muani et Griezmann sont présents dans les 30 candidats au prestigieux titre individuel.

Liste officielle des 30 nommés pour le Ballon d'Or 2023 :

Josko Gvardiol (CRO, Manchester City)

Jamal Musiala (ALL, Bayern Munich)

André Onana (CAM, Manchester United)

Karim Benzema (FRA, Al-Ittihad)

Mohamed Salah (EGY, Liverpool)

Bukayo Saka (ANG, Arsenal)

Kevin de Bruyne (BEL, Manchester City)

Jude Bellingham (ANG, Real Madrid)

Randal Kolo Muani (FRA, Paris Saint-Germain)

Bernardo Silva (POR, Manchester City)

Khvicha Kvaratskhelia (GEO, Naples)

Nicolo Barella (ITA, Inter Milan)

Emiliano Martinez (ARG, Aston Villa)

Ruben Dias (POR, Manchester City)

Erling Haaland (NOR, Manchester City)

Martin Odegaard (NOR, Arsenal)

Ilkay Gundogan (ALL, FC Barcelone)

Yassine Bounou (MAR, Al-Hilal)

Julian Alvarez (ARG, Manchester City)

Vinicius Junior (BRE, Real Madrid)

Rodri (ESP, Manchester City)

Antoine Griezmann (FRA, Atlético Madrid)

Lionel Messi (ARG, Inter Miami)

Lautaro Martinez (ARG, Inter Milan)

Robert Lewandowski (POL, FC Barcelone)

Kim Min-Jae (KOR, Bayern Munich)

Luka Modric (CRO, Real Madrid)

Kylian Mbappé (FRA, Paris Saint-Germain)

Victor Osimhen (NIG, Naples)

Harry Kane (ANG, Bayern Munich)