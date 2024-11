« ‍Tu te chies dessus ‍», l’attitude scandaleuse de Messi

Dans : Foot Mondial.

Par Guillaume Conte

Dans un match bouillant à Asuncion, l’Argentine a perdu pied en s’inclinant 2-1, relançant ainsi le Paraguay dans ces éliminatoires à la Coupe du monde 2026. Lionel Messi a perdu ses nerfs.

Cela ne remet pas en cause le bon parcours des champions du monde en titre, leader de leur groupe avec une belle avance. Mais la défaite n’est clairement pas digérée pour Lionel Messi, titulaire et bien discret pendant ce match musclé même s’il a touché deux fois les montants sur coup-franc. Le joueur de l’Inter Miami a piqué une colère noire contre l’officiel affirment les médias argentins. « Tu te chies dessus, tu es un froussard, je ne t’aime pas » a lancé l’octuple Ballon d’Or à l’officiel, coupable selon lui de ne pas avoir expulsé un joueur paraguayen. Le tout avec un doigt bien menaçant pointé vers lui pour lui faire comprendre toute la colère qu’il avait. Il faut dire qu’Omar Alderete, défenseur paraguayen déjà averti, venait de faire une faute sur Lionel Messi au milieu de terrain, et tous les joueurs argentins se sont empressés de demander un deuxième jaune synonyme d’expulsion, ce que l’arbitre n’a pas accordé.

Scaloni plus mesuré que Messi

Lionel Messi vs Paraguay al árbitro en su cara:



“Tu eres un CAGÓN, no me estas gustando”



Cualquiera pensaría que esto es mínimo amarilla o roja, no? Pues Messi tiene vía libre de hablarle como quiera a lo árbitros 😂😂😂

pic.twitter.com/XlbEiSW8iN — MT2 (@madrid_total2) November 15, 2024

Dur à digérer pour Lionel Messi, d’autant que le joueur en question a ensuite marqué le but de la victoire en seconde période. Lionel Scaloni, lui aussi agacé contre l’arbitre, a toutefois demandé à ses joueurs d’éviter de trop se plaindre, pour ne pas passer pour de mauvais perdants et une équipe qui se cherche des excuses quand elle perd. En Argentine en tout cas, même si la décision arbitrale est contestée, on estime que Lionel Messi est allé trop loin en parlant de cette façon à l'arbitre, dans un comportement loin d'être exemplaire.