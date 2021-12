Algérie-Qatar : Sur quelle chaîne et quand suivre la 1/2 finale de l'Arabe Cup ?

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

C'est ce mercredi 15 décembre que se jouera la très attendue demi-finale de l'Arabe Cup entre le Qatar et l'Algérie. Un match à suivre en direct à la télévision.

A un an du Mondial, Doha peaufine à la fois son organisation dans les stades, mais également son équipe, et c'est dans le cadre de l'Arabe Cup que la formation qatarie sera opposée à la redoutable formation d'Algérie avec un jeu un ticket pour la finale contre le vainqueur de l'autre demi-finale entre la Tunisie et l'Egypte.

Quand, à quelle heure et sur quelles chaînes de télévision ?

Pour assister en direct à la télévision à cette rencontre entre l'Algérie et le Qatar, dont le coup d'envoi sera donné à 20 heures ce mercredi 15 décembre au Al Thumama Stadium de Doha, il faudra se brancher sur BeInSports Max 8, une chaine disponible pour les abonnés de la chaîne sportive qatarie. C'est le directeur de BeinSports qui a confirmé l'information, Florent Houzot précisant que c'est Antoine Morin qui sera aux commentaires, tout comme pour la finale de cette Arabe Cup samedi prochain.