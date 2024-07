Mbappé menace déjà un joueur du Real Madrid

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Le Real Madrid sera l'équipe à abattre en Liga la saison prochaine. La récente arrivée de Kylian Mbappé fait déjà beaucoup parler en Espagne, et ce fort logiquement.

La Liga est au Real Madrid et pourrait le rester encore quelque temps. La récente arrivée de Kylian Mbappé chez les Merengue a en effet de quoi effrayer la concurrence. Surtout que le FC Barcelone a lui du mal à pouvoir recruter, du fait de difficultés financières importantes. En plus de Kylian Mbappé, le Real Madrid va aussi accueillir cet été Endrick. Le jeune crack brésilien est annoncé comme un futur très grand et aura besoin de temps de jeu pour s'acclimater au football espagnol. Carlo Ancelotti aura pas mal de travail devant lui afin de contenter tout le monde, entre Vinicius Jr, Kylian Mbappé, Rodrygo et donc Endrick.

Mbappé fait déjà régner sa loi

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Real Madrid C.F. (@realmadrid)

Pour AS, l'ancien de Palmeiras sera d'ailleurs le grand perdant la saison prochaine de l'arrivée de Kylian Mbappé à Madrid. D'ailleurs, son numéro 9, qui lui avait été un temps promis pour le signer, reviendra au champion du monde tricolore. Le temps de jeu de Endrick ne devrait pas beaucoup décoller la saison prochaine. Si le Real Madrid et l'attaquant brésilien savent que rien ne presse et que son arrivée est un pari sur l'avenir, il faudra néanmoins faire preuve de calme et de patience. Endrick a été mis au courant qu'il devra se contenter de miettes et de matchs moins clinquants. Il devra aussi se ternir prêt pour venir compléter la ligne d'attaque en cas d'accroc pour les champions d'Europe. Une première saison donc toute nouvelle pour le joueur de 17 ans. À noter que sa situation, peu évidente sur le papier, sera comprise par d'autres membres de l'effectif, comme Brahim Diaz ou encore Arda Guler, qui vont eux aussi voir leur temps de jeu baisser.