L'argent n'achète pas tout, Vinicius s'en prend au PSG ‍!

Dans : PSG.

Par Adrien Guyot

Le Paris Saint-Germain espère pallier le départ de Kylian Mbappé par un joueur de classe mondiale. Le PSG s’intéresse toujours à Vinicius. Cependant, le Brésilien met les choses au clair.

Le Paris Saint-Germain a connu une perte majeure cet été avec le départ, certes attendu, mais bien confirmé de Kylian Mbappé, qui s’est engagé après sept années de bons et loyaux services avec le Real Madrid. Difficile pour le PSG de remplacer son meilleur buteur depuis plusieurs saisons. Pour pallier cette perte, le club de la capitale a toujours un intérêt pour Vinicius Junior, la star du Real Madrid. Arrivé en 2018 à Madrid, l’attaquant brésilien a vécu une période d’adaptation mais a fini par trouver rapidement ses repères et depuis de nombreuses années, Vinicius s’est imposé comme l’un des meilleurs éléments offensifs non seulement en Liga mais dans le monde. Le PSG est prêt à tenter le coup pour ramener le virevoltant joueur de la Seleçao dans ses filets. La tâche s’annonce en revanche ardue, puisque le principal intéressé n’a pas l’intention de bouger.

Vinicius veut finir sa carrière au Real Madrid

Après avoir été éliminé en quarts de finale de la Copa América par l’Uruguay, le joueur a enfin terminé sa longue saison qui l’a notamment vu remporter la Ligue des Champions avec les Merengue. Néanmoins, et malgré l’intérêt du PSG, le joueur veut s’imposer sur la durée avec le Real Madrid, comme il l’a encore répété ces dernières heures : «Je ne bouge pas pour l’argent… Ma maison est Madrid, je veux être ici pendant toute ma vie», a-t-il notamment affirmé selon des propos repris par le média Defensa Central. Le joueur est encore sous contrat jusqu’en 2027 et espère sans doute rester chez les Merengue au-delà de cette date.

Pour le Paris Saint-Germain, il faudra de toute façon sortir une grosse somme d’argent pour convaincre le joueur de bouger de son club de coeur, ce qui est loin d’être gagné. D’ailleurs, Vinicius plaît également en Premier League mais le son de cloche est le même, et le Brésilien a réitéré son amour pour le Real Madrid. En tout cas, aucun départ n'est à l'ordre du jour pour le joueur qui a toujours fait saliver Nasser Al-Khelaïfi, mais qui ne compte pas dire oui à la première offre parisienne venue, aussi élevée soit-elle.