Textor se gave, l’OL fonce vers la faillite

Par Eric Bethsy

Victime d’une gestion désastreuse ces dernières années, Bordeaux sera rétrogradé en National 2 et perdra son statut professionnel. Un scénario qui risque de se reproduire chez d’autres clubs français comme l’Olympique Lyonnais de l’Américain John Textor.

Le cas des Girondins de Bordeaux pourrait bien représenter un sérieux avertissement. Après la crise des droits TV, les pensionnaires de Ligue 1 peuvent mieux s’apercevoir des conséquences d’une mauvaise gestion au fil des années. C’est effectivement la menace qui plane au-dessus d’autres formations de l’élite, prévient Romain Molina. Le journaliste alerte notamment sur la situation de l’Olympique Lyonnais qui, selon lui, fonce vers la faillite à cause de son propriétaire John Textor.

« A ce moment-là de la revente (de M6 aux Américains de GACP en 2018), Bordeaux a mis le doigt dans l'engrenage, c'était fini. Comme ce sera fini dans quelques années pour l'Olympique Lyonnais. Comme c'est fini pour Nancy depuis la revente et pour tant d'autres clubs qui sont achetés par des gens qui jouent avec l'argent des autres, a annoncé notre confrère. C'est facile au début. Et si les résultats peuvent suivre, et qu'à l'Olympique Lyonnais tu peux te qualifier en Ligue des Champions, tu pourras peut-être t'en sortir. »

Ces patrons qui vident les comptes

« Mais au final, ces acrobates de la finance, ce ne sont pas eux qui mettent leur argent, c'est l'argent des autres qu'on obtient en prêt avec d'énormes taux d'intérêt. Donc on va endetter, endetter et encore endetter. Et si comme à Nancy ou comme à Bordeaux, vous avez des gens très peu scrupuleux qui vont se servir de ça pour prendre, à travers des frais de gestion, c'est-à-dire qu'ils vont se rémunérer sur le dos de la bête de plein de manières possibles : à travers des factures de scouting, en faisant travailler les copains… Tout est possible et imaginable », a expliqué Romain Molina, très pessimiste pour l’avenir du club rhodanien.