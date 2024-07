Trop c'est trop, le Real Madrid vire Jorge Mendes

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Le Real Madrid a récemment connu une désillusion sur le marché des transferts. Alors que les champions d'Europe pensaient tenir la signature de Leny Yoro, le défenseur central français a finalement décidé de rejoindre Manchester United.

On ne peut pas tout avoir dans la vie et le Real Madrid vient d'en faire l'expérience récemment. Après avoir bouclé la venue libre de Kylian Mbappé, les champions d'Espagne voulaient sécuriser l'avenir de Leny Yoro. Le défenseur français avait toujours clamé son amour pour les Merengue. De quoi donc se montrer confiant, même au vu de la concurrence avec le PSG et Manchester United. D'ailleurs, les Red Devils ont toujours cru en leurs chances de pouvoir signer la pépite française. Et ils ont eu raison puisque Yoro est désormais un joueur de United. Dans ce dossier complexe, l'agent du Français, Jorge Mendes, aura joué un rôle déterminant pour le pousser à rejoindre l'Angleterre. De quoi dégoûter le Real Madrid.

Le Real Madrid est à bout

Selon les informations de Sport, la Casa Blanca ne veut plus faire des affaires avec le Portugais ! Alors que les relations entre les deux parties n'étaient déjà plus si joyeuses que cela, le départ de Yoro à Manchester United est le coup de grâce. La gestion de Mendes est vivement critiquée par le Real Madrid. Et pas seulement dans le dossier Yoro, car les Madrilènes l'ont aussi mauvaise envers Jorge Mendes concernant Andriy Lunin. Malgré les efforts du Real Madrid pour retenir l'Ukrainien, ce dernier devrait bien quitter le navire dans les prochaines semaines. Autre cause de dissensions, le jeune Paulo Iago, qui vient de quitter le centre de formation merengue pour filer au Sporting. Pour ne rien arranger, Jorge Mendes entretient désormais des relations privilégiées avec... le Barça, lui qui représente Lamine Yamal, Alejandro Balde et Ansu Fati. Il avait aussi permis à Joao Cancelo et Joao Félix d'être prêtés en Catalogne il y a quelques mois. Jorge Mendes, qui avait fait venir dans le passé au Real Madrid Fabio Coentrao, Pepe ou Cristiano Ronaldo, n'est plus en odeur de sainteté dans la capitale espagnole. Bon à savoir pour les clubs intéressés par ses joueurs.