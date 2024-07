Le Real Madrid rafle un milliard d'euros, c'est historique ‍!

Dans : Liga.

Par Mehdi Lunay

Le Real Madrid était déjà le plus grand club de football au monde sur le plan sportif. Il n'a désormais plus de rival sur le plan économique non plus. Le club madrilène vient d'annoncer avoir dépassé le milliard d'euros de revenus sur une année. Avec 1,07 milliard d'euros gagnés, il est le premier club de l'histoire à réussir une pareille performance. Les revenus madrilènes ont augmenté de 27% par rapport à l'année précédente. Un chiffre qui s'explique avant tout par les contrats de sponsoring prestigieux signés avec l'équipementier allemand Adidas ainsi qu'avec les entreprises HP et Fly Emirates.