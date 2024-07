Le meilleur du monde à son poste, le Real Madrid frappe fort

Dans : Liga.

Par Adrien Guyot

Désireux de garder ses meilleurs éléments pour les prochaines saisons, le Real Madrid est sur le point de boucler un gros coup dans ce mercato. Ferland Mendy doit en effet prolonger son contrat dans les prochains jours.

A l’aube de démarrer une nouvelle saison avec une quinzième Ligue des Champions obtenue il y a quelques semaines dans la besace, le Real Madrid est serein. D’autant plus qu’avec les signatures d’Endrick et surtout Kylian Mbappé, les Merengue ont un effectif encore plus complet que jamais. De quoi terroriser les défenses espagnoles et européennes l’an prochain. En attendant le coup d’envoi de la Liga, le club de Florentino Pérez espère consolider une partie de la base de son équipe et c’est notamment le cas de Ferland Mendy. Arrivé en 2019 en provenance de l’OL, le latéral gauche international français de 29 ans s’inscrit dans la durée au sein de la formation madrilène, et ce n’est sans doute pas terminé puisque le Real Madrid espère finaliser au plus vite sa prolongation de contrat si l’on se fie aux informations relayées par le journal espagnol Marca.

Ferland Mendy se rapproche d’une prolongation au Real

🚨JUST IN: Ferland Mendy is close to RENEWING with Real Madrid. @jfelixdiaz pic.twitter.com/6tJlII0O5e — Madrid Zone (@theMadridZone) July 23, 2024

L’ancien havrais a disputé plus de 170 matchs avec l’emblématique maillot blanc du Real depuis cinq saisons. Malgré les blessures que le Français a pu avoir, son entraîneur Carlo Ancelotti l’a récemment qualifié de «meilleur latéral défensif du monde». Sous contrat jusqu’en 2025, le joueur est épanoui dans la capitale espagnole et souhaite rester, même si la durée de son nouveau contrat n’a pas filtré. Ces derniers mois, une arrivée d’Alphonso Davies semblait dans les tuyaux mais a pris du plomb dans l’aile, tandis qu’un départ de Mendy était un temps envisagé. Une bonne nouvelle pour Ferland Mendy, également très apprécié de ses coéquipiers en club, qui va pouvoir encore se projeter à long-terme avec les Merengue. Le joueur était encore présent à l’Euro avec l'Équipe de France ces dernières semaines mais le Real semble désormais confiant pour entériner cette prolongation de contrat, signe de la confiance que lui accorde le géant européen sur le plan sportif.