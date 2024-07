Angleterre ‍: Southgate viré ‍? Quatre successeurs dévoilés

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

Un nouveau sélectionneur pour l'Angleterre ? Pas encore viré, Gareth Southgate pourrait prendre la porte, et quatre entraineurs sont déjà sur le pont.

L’Angleterre a pour la deuxième fois consécutive échoué en finale de l’Euro, trois ans après son échec à Wembley. Une pilule dure à avaler pour une génération dorée qui peine à gravir la dernière marche. Cible de toutes les critiques, Gareth Southgate avait su retourner l’opinion à la faveur de sa bonne gestion des matchs, notamment en demi-finale face aux Pays-Bas. Mais la fédération anglaise pourrait décider de mettre un terme à son contrat selon les dernières indiscrétions de Sky Sports. Tout est encore jouable, mais quatre entraineurs sont déjà dans la liste des successeurs éventuels de l’ancien défenseur. Une réunion au sommet au sein de la fédération anglaise est attendue dans le courant de la semaine, afin de décider du sort de Gareth Southgate.

En attendant, quatre CV sont sur le bureau de la FA. Un grand favori, en la personne d’Eddie Howe, l’ancien manager de Bournemouth pendant plus de 10 ans, et désormais à Newcastle. Graham Potter, libre depuis la fin brutale de son aventure à Chelsea, est aussi cité. La surprise Lee Carsley est aussi dans le coup, l’ancien rugueux milieu de terrain d’Everton qui a pris les espoirs anglais depuis 2021. Enfin, Mauricio Pochettino, qui connait très bien le football anglais pour avoir dirigé Southampton, Tottenham et Chelsea, est le dernier candidat cité au cas où le poste de sélectionneur des Three Lions se libérerait.