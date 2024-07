Angleterre ‍: Gareth Southgate annonce son départ

Fin du suspense en Angleterre, après 102 matchs à la tête des Three Lions, Gareth Southgate et la fédération anglaise ont convenu d’arrêter là leur collaboration. Le sélectionneur n’aura jamais réussi à soulever un trophée majeur, même s’il a remis l’Angleterre sur la carte du football en raison de deux finales de l’euro (2020 et 2024), une demi-finale de Coupe du monde (2018) et un quart de finale (2022). Pas suffisant pour faire l’adhésion, alors que plusieurs candidats sont désormais annoncés pour lui succéder, et notamment Eddie Howe en favori.

After 102 games and almost eight years in charge, Gareth Southgate has announced he is to leave his role as manager of the #ThreeLions.