Le Real n’est pas le PSG, Mbappé a intérêt à se taire

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Nouvelle star du Real Madrid, Kylian Mbappé devra s’adapter à un environnement très différent. Dans la capitale espagnole, la moindre erreur pourrait coûter cher à l’attaquant français.

Il faudra évidemment attendre les premières compos de Carlo Ancelotti. Mais a priori, l’entraîneur du Real Madrid ne devrait pas utiliser Kylian Mbappé à gauche, couloir probablement réservé à Vinicius Junior. Le Français arrivé en provenance du Paris Saint-Germain a de grandes chances d’évoluer en pointe. Un poste que le Bondynois n’a pas toujours accepté, d’où le fameux « pivot gang » publié sur les réseaux sociaux. Mais à la Maison Blanche, un tel dérapage ne sera pas toléré, prévient l’ancien attaquant Stan Collymore, qui avait commis cette erreur après sa signature à Liverpool en 1995.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

« Les joueurs du Real se fichent qu'il ait été un fan quand il était enfant, ou qu'il avait des posters de Cristiano Ronaldo sur son mur, a commenté l’Anglais pour CaughtOffside. Des joueurs comme Dani Carvajal sont là, ils l'ont vu, ils ont eu le maillot et il y en aura deux ou trois qui regarderont comment il se comporte dans le vestiaire. Comme on m'a dit quand j'ai rejoint Liverpool, "joue le jeu politique". Parce que bien évidemment, s'il ne le fait pas, il verra que les choses sont très différentes par rapport au Paris Saint-Germain sur et en dehors du terrain. »

Mbappé devra soigner sa communication

« (…) J'ai donné une interview à FourFourTwo dans laquelle j'ai critiqué le fait de recruter un joueur (moi), en sachant ce qu'il sait faire après l'avoir vu à de nombreuses reprises, pour ensuite essayer de changer totalement son jeu, a raconté le consultant de Canal+. J'ai demandé dans l'article "dans quel autre domaine est-ce que l'on achète quelque chose pour complètement le changer ?". Et après ça, il y avait, je ne dirais pas une hostilité, mais du mépris de la part de certains joueurs qui n'étaient pas là avant. Donc Mbappé, qui a été le meilleur et gâté pendant si longtemps, devra se mettre dans le rang assez rapidement, être humble et dire les bonnes choses. S'il ne le fait pas, il n'y aura que des problèmes plus tard. » Etant donné l'humilité affichée lors de sa présentation, Kylian Mbappé l'a bien compris.