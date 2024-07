Officiel ‍: Manchester City met 25 ME sur un joueur de Troyes

Appartenant au City Football Group depuis plusieurs années, Savinho est officiellement un joueur de Manchester City. En effet, ce jeudi, le club anglais a officialisé la signature de l’attaquant brésilien en l’échange d’un chèque de 25 millions d’euros. Il a paraphé un contrat de cinq ans jusqu'en 2029.



Bem-vindo! 👋



We are delighted to announce the signing of Savinho! ✍️