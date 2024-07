Le Real Madrid reçoit une très mauvaise nouvelle

Dans : Liga.

Par Adrien Guyot

Convoité par les plus grandes écuries du continent, Leny Yoro se rapproche d’un transfert dans l’une d’entre elles. Longtemps annoncé favori dans la course à sa signature, le Real Madrid semble désormais partir avec un temps de retard.

Où jouera Leny Yoro la saison prochaine ? La jeune révélation lilloise âgée de seulement 18 ans a impressionné tout son petit monde dans le Nord de la France. Titulaire indiscutable d’une des meilleures défenses de Ligue 1, le joueur français est dans le viseur des cadors européens depuis plusieurs mois. Ainsi, le Real Madrid, le Paris Saint-Germain ou encore Manchester United sont fortement intéressés par son profil. Sous contrat avec son club formateur jusqu’en 2025, le joueur est très proche d’un départ cet été. Celui qui a disputé 60 rencontres en professionnel fait l’objet d’une rude bataille mais selon les informations du journaliste Nabil Djellit confirmées par Foot Mercato, ce sont bien les Red Devils qui sont en pôle position dans ce dossier, d’autant que le LOSC a accepté une proposition faramineuse pour acter le départ de sa pépite.

Manchester United pousse fort pour recruter Leny Yoro

Info (suite). Lille a bien accepté offre de 50 + 12 (62M€). Leny #Yoro est en négociation avec Manchester United sur des conditions salariales. Tendance favorable et porte ouverte à ManUtd. Le Real toujours là mais en retrait. #Mercato https://t.co/N3C3odGMKq — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) July 16, 2024

Depuis une semaine, le LOSC et son homologue anglais se sont mis d’accord pour un montant de 50 millions d’euros plus 12 autres millions de bonus. Les négociations entre les représentants du joueur et le vainqueur de la dernière FA Cup ont ainsi débuté. Longtemps en pôle dans ce dossier, le Real Madrid est désormais en retrait et n’a pas formulé de nouvelle offre pour tenter d’inverser la tendance. Tous les voyants semblent désormais au vert pour les Mancuniens, d’autant que l’entourage de Yoro a récemment entrouvert la porte à une arrivée sur les bords d’Old Trafford. Manchester United ciblait en priorité Jean-Clair Todibo, le défenseur de l’OGC Nice, mais les accords de multipropriété imposés par l’UEFA interdisent les transferts entre les deux clubs. MU s’est ainsi rabattu sur son plan B et pousse pour boucler ce transfert le plus rapidement possible. Un joli coup en vue pour la formation anglaise, et un coup dur pour les Merengue sur le marché des transferts.