Real ‍: Kylian Mbappé a passé sa visite médicale

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Présent ce mardi matin à Madrid dans une ambiance déjà bien chaude, Kylian Mbappé a effectué les tests médicaux préalables à la signature définitive de son contrat et a sa présentation qui doit avoir lieu ce mardi midi. Le joueur français est ressorti avec le sourire du centre médical prévu à cet effet, et va désormais se préparer à entrer dans un Santiago Bernabeu plein comme un oeuf et qui attendait cela depuis des années.