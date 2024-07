Real ‍: Mbappé fait partir un joueur d'urgence

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Le Real Madrid a déjà connu un été chaud sur le marché des transferts. L'arrivée récente de Kylian Mbappé ne sera pas sans conséquences pour certains joueurs du club merengue.

A Madrid, on sort d'une saison remarquable, avec le gain de la Liga et de la Ligue des champions. Lors du prochain exercice, le club de la capitale espagnole tentera de faire aussi bien, voire plus. De quoi mettre déjà pas mal de pression sur les épaules de Kylian Mbappé, tout juste arrivé au Real Madrid. Le champion du monde 2018 français aura du pain sur la planche avant de faire totalement l'unanimité. Surtout qu'il pourrait bien faire partir du club d'autres joueurs promis à un bel avenir. C'est le cas d'Arda Guler. L'international turc sort d'un Euro 2024 impressionnant et comptait bien enchainer pour s'affirmer un peu plus. Mais c'est tout le contraire qui pourrait se produire.

Rien ne va plus, il demande à partir

Selon les informations de Sport, Arda Guler n'est pas du tout satisfait des récentes arrivées de Kylian Mbappé et Endrick dans l'équipe. Il aurait même demandé son départ rapide en prêt. Le média affirme que l'ancien du Fenerbahce est même disposé à forcer son départ si les champions d'Espagne trainaient concernant sa demande. Toujours d'après Sport, l’AC Milan et le Bayer Leverkusen sont venus aux nouvelles et veulent tenter leur chance dans ce dossier très intéressant. La saison passée, Arda Guler avait dû faire face aux blessures et déjà à la concurrence, avec seulement 12 matchs toutes compétitions confondues (pour 6 buts marqués) à se mettre sous la dent. Voilà donc une nouvelle situation périlleuse à gérer pour le Real Madrid, qui aura du mal à contenter tout le monde la saison prochaine. A Carlo Ancelotti de vite s'entretenir avec Arda Guler, sous peine de devoir se passer de lui pendant une saison.