Du PSG au Real Madrid, Mbappé a brûlé des billets de banque

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Nouveau joueur du Real Madrid, Kylian Mbappé a été présenté mardi au stade Santiago Bernabeu. A ses côtés, le président Florentino Pérez a mis en avant les sacrifices de l’attaquant français qui, au-delà de l’aspect financier, a fait une croix sur d’autres avantages en quittant le Paris Saint-Germain.

Kylian Mbappé n’est sûrement pas près d’oublier cet événement. Pour sa présentation officielle, la recrue phare du Real Madrid a eu droit à un stade Santiago Bernabeu plein, et aux louanges de son nouveau président Florentino Pérez. Le patron de la Maison Blanche l’a également remercié devant les 80 000 spectateurs. « Cher Kylian, merci pour ton effort que beaucoup n'imaginent même pas », a révélé le dirigeant, sans en dire davantage. Bien sûr, Florentino Pérez faisait d'abord référence à l’aspect financier.

Madridistas,

Hoy fue un día inolvidable para mi y mi familia. Realizo mi sueño de niño.

Muchas emociones !!!!!!

Gracias por el cariño y el amor desde muchos años. Muy feliz y orgulloso de ser parte de la grande familia @realmadrid

Tengo ganas de empezar a jugar por el mejor… pic.twitter.com/fDoZ7WJeeW — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 16, 2024

Pour éviter de chambouler sa grille salariale, le Real Madrid ne pouvait pas s’aligner sur les revenus de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Malgré la prime à la signature estimée à plus de 100 millions d’euros, en plus de 60 à 80% de ses droits à l’image ainsi qu’un salaire annuel net à 15 millions d’euros, l’international tricolore aurait pu toucher davantage d’argent en acceptant de prolonger dans la capitale française. Mais ce n’est pas le seul sacrifice évoqué par le quotidien Marca. En quittant le champion de France, Kylian Mbappé dit adieu à son statut d’icône du Paris Saint-Germain, de la Ligue 1 et de tout un pays.

Mbappé n'est plus la star

L’environnement sera différent au Real Madrid, où l’ancien Monégasque ne sera plus la star de son équipe. Ce qu’il a lui-même souligné pendant sa conférence de presse mardi. « Je ne suis encore personne au Real », a reconnu Kylian Mbappé, qui abandonne aussi son image de chouchou du Président de la République Emmanuel Macron. Enfin, en restant au Paris Saint-Germain, le capitaine des Bleus avait des chances de disputer les Jeux Olympiques 2024. Un rêve catégoriquement balayé par Florentino Pérez.