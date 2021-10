Racisme : Glen Kamara hué par 10.000 enfants, honte à l'UEFA !

Dans : Foot Europeen.

Par Corentin Facy

Le match de Ligue Europa entre le Sparta Prague et les Glasgow Rangers a été marqué par des incidents à caractère raciste.

Cela commence à devenir une mauvaise habitude en République Tchèque. Jeudi soir, de nouveaux incidents à caractère raciste ont émaillé la rencontre entre le Sparta Prague et les Glasgow Rangers en Europa League. Ce match devait se jouer à huis clos, justement en raison de précédents incidents de ce type à Prague. Mais le stade Letna a finalement été garni par 10.000 enfants de moins de 14 ans, bien sûr accompagnés de quelques adultes, dans le cadre d’une opération originale. Ce qui aurait pu être une belle initiative et un joli coup de pub a finalement tourné au fiasco. Incroyable mais vrai, et malheureusement sidérant, les 10.000 enfants présents dans le stade ont hué et semble-t-il insulté Glen Kamara, le milieu de terrain des Glasgow Rangers.

L'avocat de Glen Kamara attaque l'UEFA

L’international finlandais d’origine sierra-léonaise a été victime d’insultes à caractère raciste et ce n’est malheureusement pas la première fois. Trop, c’est trop pour Aamer Anwar, avocat de Glen Kamara, lequel a exprimé sa colère sur Sky Sports. « Ce qui est triste avec les événements d'hier soir, c’est que le stade était fermé aux supporters du Sparta, et qu’on ne pensait pas voir de telles scènes se répéter. On imaginait ne pas entendre d’insultes, ne pas voir de racisme. Sauf que cela s’est encore produit avec… 10.000 écoliers, qui ont insulté et hué Glen Kamara à chaque touche de balle. Et pas seulement Glen, mais tous les joueurs noirs des Rangers. Et ça, c’est juste inacceptable. Les dirigeant de l’UEFA sont une honte ! Ils ont échoué à chaque fois qu’ils avaient l’occasion d’agir. Ils aiment parler de respect, mais où est le respect pour Glen Kamara ? Où est le respect pour les joueurs noirs qui sont insultés ? » s’est interrogé l’agent du milieu de terrain des Glasgow Rangers, totalement révolté par ces nouveaux incidents à caractère raciste en République Tchèque, et qui exige des sanctions sans précédent de la part de l’UEFA.