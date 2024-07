Real ‍: Le PSG trop petit, Mbappé est enfin dans son monde

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Du Paris Saint-Germain au Real Madrid, Kylian Mbappé a totalement changé de dimension. L’attaquant français devient une star parmi d’autres au sein du club madrilène, seule équipe à posséder autant de joueurs aussi cotés sur le marché des transferts.

Pour son premier passage devant la presse espagnole mardi, Kylian Mbappé l’a joué modeste. L’attaquant arrivé libre en provenance du Paris Saint-Germain a conscience qu’il n’a encore rien prouvé sous le maillot du Real Madrid. Et qu’il débarque dans un vestiaire rempli de joueurs au moins aussi confirmés que lui. Il suffit de jeter un œil aux estimations de Transfermarkt pour s’apercevoir que la Maison Blanche n’est pas un endroit comme les autres.

🇫🇷 Mbappé lidera el club de los 100



💰 Hasta siete jugadores del Madrid superan un valor de mercado superior a la centena



🤔 ¿Es el club blanco el mejor equipo por nombres en la actualidad?



D’après le site de référence dans ce domaine, 18 joueurs dans le monde possèdent actuellement une valeur d’au moins 100 millions d’euros. Et sept d’entre eux évoluent désormais chez les Merengue ! En plus de Kylian Mbappé, valorisé à 180 millions d’euros, la source énumère deux autres Français, à savoir les milieux Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga, cotés à 100 millions d’euros. A leur côté, l’Uruguayen Federico Valverde (120 M€) fait également partie du club des 100. Tout comme les trois animateurs du secteur offensif Rodrygo (110 M€), Jude Bellingham (180 M€) et le Brésilien Vinicius Junior (180 M€).

Le Barça et le PSG loin derrière

Parmi les cadors européens, Manchester City, avec Rodri (130 M€), Phil Foden (150 M€) et le buteur Erling Haaland (180 M€), ne possède que trois joueurs dans cette catégorie. Contre deux pour le Bayern Munich grâce à Jamal Musiala (130 M€) et Harry Kane (100 M€). Rival du Real Madrid, le FC Barcelone ne compte que le tout jeune Lamine Yamal (120 M€), tandis que le Paris Saint-Germain n’en a aucun. C’est dire à quel point le capitaine de l’équipe de France a changé de monde.