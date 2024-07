Myron Boadu à l’ASSE, ça sent le roussi

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

L’AS Saint-Etienne cherche activement un avant-centre lors du mercato. Ces derniers jours, les Verts ont activé la piste Myron Boadu, en manque de temps de jeu à l’AS Monaco. Mais la concurrence s’annonce féroce.

De retour en Ligue 1, Saint-Etienne souhaite se renforcer à tous les postes pour être compétitif au plus vite et ainsi viser un maintien sans trop trembler. Les Verts se sont déjà renforcé au poste d’ailier droit avec Zuriko Davitashvili, au milieu de terrain avec Augustin Boakye et en défense avec Yunis Abdelhamid. L’urgence est maintenant de trouver un avant-centre et pour combler ce manque, l’état-major de l’ASSE creuse une piste plutôt sexy en Ligue 1. En manque de temps de jeu à l’AS Monaco depuis son arrivée en provenance de l’AZ Alkmaar en août 2021, Myron Boadu est dans le viseur des Verts.

L'ASSE a de la concurrence pour Myron Boadu

A seulement 23 ans, l’international néerlandais (1 sélection) est toujours considéré comme un attaquant à fort potentiel et cela malgré son échec, pour l’instant, au sein du club de la Principauté. Puissant physiquement et rapide, le natif d’Amsterdam coche toutes les cases dans l’esprit des dirigeants stéphanois, qui espèrent pouvoir le récupérer en prêt ou pour une faible indemnité de transfert. Mais selon les informations du compte insider @ASSE_1933, cela ne sera pas si simple.

Et pour cause, de nombreux clubs de Ligue 1 sont également intéressés par le profil de Myron Boadu, qui ne devrait pas avoir sa chance à l’ASM la saison prochaine malgré le départ de Wissam Ben Yedder puisque les Monégasques sont sur le point de conclure l’arrivée de George Ilenikhena pour 20 millions d’euros. Reste maintenant à connaître l’identité des clubs intéressés et de voir si l’ASSE sera en mesure de rivaliser avec eux pour Myron Boadu. La volonté du joueur devra également être révélée car pour l’heure, on ignore si le Néerlandais est tenté par la perspective de déménager dans le Forez. L’état-major de l’AS Saint-Etienne a en tout cas du travail pour boucler si possible la venue d’un avant-centre avant la reprise de la Ligue 1. Ce neuf tant recherché ne sera pas Ludovic Ajorque, qui fonce vers Brest en provenance de Mayence pour 4 millions d’euros.