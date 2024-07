Mbappé le politicien anti extrême-droite, Carvajal a détesté

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Ce lundi, la sélection espagnole a fêté son titre à l'Euro 2024 devant son public. Une séquence n'est pas passée inaperçue entre Dani Carvajal et Pedro Sanchez, président du gouvernement espagnol.

L'Espagne a raflé dimanche dernier face à l'Angleterre son quatrième sacre à l'Euro. Aucune équipe ne fait mieux. La réception à Madrid ce lundi a été faite en grandes pompes. Les supporters de la Roja étaient venus nombreux pour acclamer leurs héros. Les joueurs espagnols ont aussi été reçus au palais de la Moncloa, où Pedro Sanchez, président du gouvernement espagnol, les a accueillis chaleureusement. Mais sa poignée de main très froide avec Dani Carvajal continue de beaucoup faire parler. En effet, Carvajal n'apprécie pas l'homme politique et ses idées, étant un proche de Vox, parti très conservateur en Espagne.

Carvajal fait parler en Espagne

📊 ¿Es mala educación el gesto de Dani Carvajal con Pedro Sánchez?



🔄 SÍ

♥️ NO pic.twitter.com/r5ecxG6w1Z — Todo Encuestas (@Encuestando) July 15, 2024

Comme rappelé par Ouest France, le latéral droit du Real Madrid avait déjà pris position contre Kylian Mbappé, qui avait fait un appel au vote contre le RN lors des dernières élections législatives en France en déclarant : « En tant que joueur, je garde mon idéologie politique pour moi. Je l’ai fait tout au long de ma carrière et je continuerai à le faire. En fin de compte, le vote de chacun est privé. Tout ce que je veux et souhaite pour mon pays, c’est que nous ayons un pays qui prospère, un pays où nous nous sentons en sécurité, un pays où le chômage est réduit, où nous sommes tous heureux et où nous pouvons parcourir le monde avec notre drapeau flottant haut et nous vanter d’avoir, si ce n’est le meilleur, l’un des meilleurs pays du monde ». Les deux hommes ont peut-être des désaccords en dehors des terrains mais devront vite les mettre de côté pour faire gagner le Real Madrid. Chez les Merengue, les egos sont forts et Carlo Ancelotti aura pas mal de travail devant lui pour garder tout le monde concerné. Heureusement, faire tirer tout le monde dans le même sens, c'est la grande spécialité du mister italien.