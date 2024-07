Chelsea ne virera pas Enzo Fernandez

Dans : Premier League.

Par Hadrien Rivayrand

Chelsea se fait discret cet été sur le marché des transferts. Mais les Blues ont néanmoins du travail avec certains scandales qui ont éclaboussé leurs joueurs récemment, dont Enzo Fernandez.

Ces derniers mois, Chelsea a frappé fort sur le marché des transferts. Mais les résultats n'ont pas du tout été au rendez-vous. Le club londonien veut désormais avancer dans la sérénité et ne plus se précipiter. Aussi, il faut gérer chez les Blues le comportement de certains joueurs. Et ces derniers jours, Enzo Fernandez a mis Chelsea dans l'embarras. Le champion du monde argentin s'est en effet rendu coupable d'un chant raciste envers des joueurs de l'équipe de France lors d'un rassemblement avec l'Argentine. Une attitude scandaleuse qui entraînera une sanction de Chelsea envers l'ancien de Benfica. Mais alors que des rumeurs de transfert ont émergé à son sujet, les pensionnaires de Stamford Bridge ne devraient pas le vendre cet été.

Enzo Fernandez, Chelsea fera comme si de rien n'était

Selon les informations de The Athletic, les Blues n'ont en effet pas pris la décision de se séparer d'Enzo Fernandez. L'Argentin sera attendu normalement par Chelsea lors de la tournée aux Etats-Unis qui aura lieu après ses vacances suite à son titre en Copa America avec l'Albiceleste. Enzo Maresca compte sur lui et espère certainement qu'il se remette dans le droit chemin. En tout cas, dans son pays, Enzo Fernandez a été accueilli en héros ces dernières heures à River Plate, où le chant raciste anti-français a même été entonné devant lui... Pas de quoi arranger son image et celle de son pays auprès du public français mais aussi international. Egalement, il faudra que le joueur calme les choses avec les Tricolores de Chelsea. Et cela parait être la mission la plus compliquée pour lui et son début de saison.