Liga ‍: Le Real se sert de Mbappé pour humilier le Barça

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Le Real Madrid a finalement eu gain de cause dans le dossier Kylian Mbappé. Si le Français est arrivé libre de tout contrat en provenance du PSG, la Casa Blanca se félicite des derniers chiffres publiés sur le salaire de l'ancien parisien comparé à celui des stars du Barça.

Le Real Madrid espère lancer une nouvelle ère pleine de succès avec l'arrivée de Kylian Mbappé. Le joueur tricolore veut tout gagner avec la Casa Blanca, dont le Ballon d'Or et la Ligue des champions. Pour le convaincre de quitter le PSG libre de tout contrat, le Real Madrid a réalisé un énorme travail de fond. Mbappé voulait d'ailleurs garder un gros pourcentage de ses droits à l'image pour rejoindre l'Espagne. Tout lui a plus ou moins été accordé. Au niveau du salaire donné, le Real Madrid a fait très fort. De quoi mettre un peu plus la pression sur les épaules de Kylian Mbappé avant ses grands débuts au sein du football espagnol.

Le Real se moque du Barça

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Ces dernières heures, le top 10 des joueurs les mieux payés de Liga a en effet été révélé. Il est ressorti que l'ancien attaquant du PSG pointe à la troisième place, derrière Robert Lewandowski et Frenkie De Jong. Mbappé touchera 600,962 euros par mois, alors qu'il était à 1,38 million d'euros avec le PSG. Le devancent donc Lewandowski (640,962 euros) et De Jong (721,154 euros). Avec un tel salaire, Kylian Mbappé devra très vire rassurer sur son niveau de jeu et sa capacité à se montrer décisif dans les moments importants. Choses qu'il n'a pas su faire avec le Paris Saint-Germain et l'équipe de France ces derniers mois. A noter que son arrivée au Real Madrid pourrait pousser vers la sortie d'autres joueurs d'avenir, comme Arda Guler, qui aurait demandé, selon Sport, à se faire prêter du fait de l'arrivée de Kylian Mbappé mais aussi celle d'Endrick.

En attendant, à Madrid, on se félicite d'avoir fait venir gratuitement un joueur qui est une véritable star mondiale, et qui n'a pas été immédiatement propulsé à la tête des salaires de la Liga. Le FC Barcelone, qui se plaint de la concurrence biaisée par le recrutement d'un tel joueur au Real, arrive tout de même à payer plus cher des joueurs moins prestigieux, le salaire de Frenkie De Jong ayant fait tourner les têtes.